В Макеевке школа уже третий месяц стоит с обрушеной крышей

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили родители учеников данной школы, которые направили соответствующее письмо в Макеевский горсовет.

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Родители напомнили, что частичное обрушение кровли школы произошло 12 января 2013 года, и начальные классы продолжили обучение в главном корпусе школы, а старшие вместе с учителями временно были переведены в другую школу района (в ОШ №18). Но, так как соседняя школа находится не близко, детям организован подвоз, хотя очень многим школьникам из-за разного расписания уроков часто приходится добираться в соседнее учебное заведение самостоятельно, что вносит определенные неудобства.

«Руководство школы не обладает информацией относительно ремонта и не может ответить на наши вопросы», - сказано в письме.

Обеспокоенные сложившейся ситуацией родители письменно пригласили начальника городского отдела образования Макеевского горсовета Ирину Лях на инициированное ими общешкольное родительское собрание, которое состоится в пятницу, 5 апреля, в здании школы №77.

Однако, пока письменного ответа от И. Лях из горсовета нет.

Свое обращение подписали все 10 членов родительского комитета ОШ №77.

Как сообщал УНИАН, в Макеевке Донецкой области в украинской общеобразовательной школе №77 (школы I – II ступеней обучения) в субботу, 12 января, произошло частичное разрушение кровли. В школе на тот момент не было занятий, поэтому никто не пострадал. Была разрушена кровля на площади 60 кв. м, облицовка стены на площади 20 кв. м; повреждено теплоснабжение школьной пристройки.