В Киеве на взятке «погорел» чиновник Фонда госимущества

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как отмечается в сообщении, накануне в Голосеевское райуправление милиции обратилась частный предприниматель, заявив, что директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое специализируется на оценке имущества, вымогает у нее взятку.

«Руководитель ООО за снижение стоимости требовал у женщины почти 20 тыс. грн, правда, в эквиваленте, иностранной валютой. Именно такую сумму он определил в качестве «благодарности» за снижение стоимости оценки имущества нежилого помещения и получение соответствующего акта», - сообщили в милиции.

Правоохранители установили, что часть этих денег чиновник должен был уплатить начальнику отдела оценки Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины для решения вопроса дальнейшего согласования акта оценки в фонде. Именно во время передачи этих средств чиновника и его «партнера» задержали.

Теперь следственным отделом Голосеевского райуправления милиции задержанным объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение взятки. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.