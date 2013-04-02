Киевлян призывают не платить за комуслуги до объявления выборов в столице
11:04, 02 апреля 2013Общество
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Участники оппозиционной акции призывают жителей Киева не платить за коммунальные услуги до объявления выборов в столице.
Под Верховную Раду идут люди / Фото с Facebook Андрея Парубия
Как передает корреспондент УНИАН, около 4 тысяч протестующих собрались под Верховной Радой Украины на митинг с требованием проголосовать за объявление в Киеве выборов мэра и депутатов Киевсовета.
Участники акции расположились на улице Грушевского от здания Кабинета министров. Движение транспорта в этой части улицы перекрыто.
Митингующие держат флаги Объединенной оппозиции “Батькивщина”, партий “УДАР” и ВО “Свобода”.
Они требуют отставки председателя КГГА Александра Попова и заявляют, что будут проводить акцию до тех пор, пока парламент не объявит выборы в Киеве.
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