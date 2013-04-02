Оппозиция собирается на митинг - под ВР уже 9 автобусов с Беркутом

Сегодня в 10 часов под Верховной Радой состоится митинг с требованием назначения выборов в Киеве.

Утром на Европейской площади была задержана машина с аппаратурой, сообщил в своем Facebook депутат от Батькивщины Леонид Емец.

"Машина с аппаратурой для митинга была задержана на Европейской площади. На вопрос об основаниях задержания ответ один -" сейчас руководство решит". Машину мы уже освободили и боевого задора добавили :)", - написал он.

Между тем под Верховной Радой уже стоят автобусы с бойцами спецподразделения "Беркут". Их не менее 9, - сообщает Украинская правда.

Кроме того, на площади под парламентом Партия регионов собирается провести свой митинг, официально его назвали "Молодежь за европейское будущее". Для этого митинга уже разместили сцену.

Ранее председатель фракции ПР Александр Ефремов заявлял, что во вторник Партия регионов не собирается проводить никаких митингов.