Чтобы спасать Киев от потопа, спасатели стягивают технику из 7 областей

В связи со значительными запасами снега на территории Киева и в соответствии с распоряжением председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских до 1 апреля для обеспечения реагирования на возможные осложнения паводковой ситуации из семи областей Украины в Киев будет передислоцирована специальная спасательная техника, в частности мотопомпы и пожарные насосные станции.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, такие меры принимаются для оказания помощи столичным спасателям от территориальных управлений ГСЧС в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

В целом поступят 10 пожарных насосных станций, 10 рукавных автомобилей, 58 мотопомп разных типов, а также будут привлечены 125 спасателей для обслуживания указанной техники.

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Кроме того, с базы хранения, ремонта техники и аварийно-спасательных работ будет перемещено в Киев еще 4 мотопомпы и привлечены 4 сотрудника ГСЧС Украины.

При осуществлении марша будет обеспечено соблюдение всех мер безопасности, заверяют в пресс-службе.

ГП «Мобильный спасательный центр» и 1-му Специальному региональному центру быстрого реагирования поручено содержать в двухчасовой готовности насосное оборудование, а также личный состав для обеспечения его работы с целью оперативного привлечения при ухудшении паводковой обстановки в г. Киеве.

Начальникам управлений ГСЧС в Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях и 2-го специального регионального центра быстрого реагирования также поручено сформировать и содержать в пунктах постоянной дислокации в двухчасовой готовности резерв из расчета 4 пожарных насосных станции, 4 рукавных автомобиля, 15 мотопомп разного типа, а также 35 спасателей для обслуживания данной техники.