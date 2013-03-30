Депутат предлагает ограничить Нацбанк в праве ограничивать граждан

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины (об установлении предельных сумм расчетов наличностью), который зарегистрирован в парламенте 28 марта (№2641).

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью приведения норм Гражданского кодекса, позволяющих Национальному банку устанавливать предельные суммы расчетов наличностью, в соответствие с нормами Конституции Украины. Как поясняет депутат, статья 92 Конституции предусматривает, что правовой режим собственности определяется исключительно законами Украины, при этом денежные средства в соответствии с законодательством являются объектом права собственности, и предельные суммы расчетов должны устанавливаться законом.

Ю.Деревянко избран народным депутатом по одному из мажоритарных округов Украины.

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Как сообщал УНИАН, на официальном сайте НБУ обнародован проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета для общественного обсуждения, которое продлится до 8 апреля. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.