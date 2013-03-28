Укроборонпром хотят преобразовать в подразделение Минпромполитики
Добкин считает, что было бы целесообразно все промышленные предприятия подчинить одному министерству.
"Министерство промышленной политики уже создано, но пока не ясно, будут ли подконтрольны ему предприятия, которые сейчас входят в концерн "Укроборонпром", - сообщил в ходе заседания областного трехстороннего социально-экономического совета председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин. По его словам, довольно много ведущих предприятий области входят в концерн, и для региона это важная проблема. Губернатор также отметил, что неясным остается вопрос финансирования работы концерна за счет перечисления ему 20% прибыли предприятий. "Получается, чем лучше работаешь, тем больше платишь?" - отметил Добкин.
Как сообщает Городской Дозор, по его словам, было бы целесообразно все промышленные предприятия подчинить одному министерству, которое и будет лоббировать для них заказы и госфинансироваине, а не забирать то, что они заработали. "Я со своей стороны уже подготовил соответствующее письмо в Кабмин, которое визируется и будет отправлено. Пусть, например, отдельным блоком, отдельным департаментом в Минпромполитики будет подразделение, которое будет курировать оборонные предприятия", - отметил Добкин.
Справка. 24 декабря президент Украины Виктор Янукович своим указом создал Министерство промышленной политики Украины. Министерство создано путем реорганизации Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Агентство было создано на базе ликвидированного Министерства промполитики и просуществовало два года - с декабря 2010 г.
Ряд харьковских предприятий высказал свои пожелания вновь созданному министерству.
В 2012 г. промышленные предприятия Харьковской области реализовали продукции на 60,4 млрд.грн. Это на 3,5 млрд. грн. больше, чем в 2012 г. Прибыльно работало 63,8% промышленных предприятий.