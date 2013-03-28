Укроборонпром хотят преобразовать в подразделение Минпромполитики

"Министерство промышленной политики уже создано, но пока не ясно, будут ли подконтрольны ему предприятия, которые сейчас входят в концерн "Укроборонпром", - сообщил в ходе заседания областного трехстороннего социально-экономического совета председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин. По его словам, довольно много ведущих предприятий области входят в концерн, и для региона это важная проблема. Губернатор также отметил, что неясным остается вопрос финансирования работы концерна за счет перечисления ему 20% прибыли предприятий. "Получается, чем лучше работаешь, тем больше платишь?" - отметил Добкин.

Как сообщает Городской Дозор, по его словам, было бы целесообразно все промышленные предприятия подчинить одному министерству, которое и будет лоббировать для них заказы и госфинансироваине, а не забирать то, что они заработали. "Я со своей стороны уже подготовил соответствующее письмо в Кабмин, которое визируется и будет отправлено. Пусть, например, отдельным блоком, отдельным департаментом в Минпромполитики будет подразделение, которое будет курировать оборонные предприятия", - отметил Добкин.

Справка. 24 декабря президент Украины Виктор Янукович своим указом создал Министерство промышленной политики Украины. Министерство создано путем реорганизации Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Агентство было создано на базе ликвидированного Министерства промполитики и просуществовало два года - с декабря 2010 г.

Ряд харьковских предприятий высказал свои пожелания вновь созданному министерству.

В 2012 г. промышленные предприятия Харьковской области реализовали продукции на 60,4 млрд.грн. Это на 3,5 млрд. грн. больше, чем в 2012 г. Прибыльно работало 63,8% промышленных предприятий.