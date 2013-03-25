СБУ разоблачила 8 иностранных разведчиков

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ по случаю 21-й годовщины со дня создания спецслужбы.

"Благодаря скоординированной работе всех подразделений СБУ в прошлом году была обеспечена антитеррористическая защита во время Евро-2012, раскрыт ряд терактов, совершенных в Днепропетровске, достигнуты положительные результаты в противодействии разведывательным посягательством иностранных спецслужб, в защите информационной безопасности, экономических интересов государства, а также в борьбе с коррупцией и организованной преступностью", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что на протяжении прошлого года в Украине была пресечена деятельность 8 иностранных разведчиков и более 20 агентов иностранных спецслужб, которые противоправным путем пытались получить данные о перспективных разработках и технологиях, применяемых прежде всего в оборонно-промышленном комплексе, в космической отрасли, авиастроении.

От 5 до 8 лет лишения свободы получили по решению суда трое граждан государств Азиатско-Тихоокеанского региона, которые пытались незаконным способом получить секретную документацию.

Предупреждено и пресечено 69 фактов нарушений законодательства в сфере государственного экспортного контроля, связанных с незаконными международными передачами товаров и технологий военного назначения и двойного использования за границу.

В сфере информационной безопасности обеспечено эффективное противодействие кибернетическим угрозам, не допущены проявления противоправных действий и компрометация государственных электронных ресурсов, чем предупреждена дискредитация имиджа Украины перед мировым сообществом.

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Спецподразделениями СБУ составлены 757 протоколов об административных коррупционных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых судами к административной ответственности в виде штрафов привлечены 505 человек.

Возросла эффективность противодействия преступлениям в сфере служебной деятельности - на основании материалов специальных подразделений СБУ в прошлом году выявлено 790 преступлений этой категории.

Усилия спецподразделений по линии борьбы с международным наркобизнесом сосредоточивались на проведении масштабных операций по выявлению и обезвреживанию преступных группировок, которые, используя разветвленные сети, организуют поставки и распространение наркотиков, а также налаживают их незаконное производство в лабораторных условиях. В частности, по материалам СБУ выявлены 402 преступления, связанных с незаконными операциями с наркотиками, в 96 случаях задокументированы факты контрабанды наркотиков.

Из незаконного оборота изъяты 2574,6 кг наркотиков, из них более 9,3 кг героина, 43,6 кг кокаина и почти 2,2 кг синтетических наркотиков, а также 20,1 кг психотропных веществ, более 24,2 тонны прекурсоров и 1 тонна анаболических стероидов. Ликвидированы 8 нарколабораторий.

Разоблачено и прекращено функционирование 42 организованных преступных групп и организаций, в отношении членов которых возбуждено 53 уголовных дела (начато уголовное производство), из них 8 – по ст. 255 Уголовного кодекса Украины и 26 – с квалификацией ч. 3 ст. 28 УКУ.

Разоблачена деятельность 12 организованных преступных групп с коррупционными связями из числа должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранителей и лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, из них 6 ОПГ, в которые входили работники государственных органов, причастные ко взяточничеству.

"Европейский выбор Украины и изменения в отечественном законодательстве, в частности, вступление в силу Уголовного процессуального кодекса Украины предопределяют необходимость реформирования СБУ в рамках новой Стратегии национальной безопасности Украины прежде всего в направлении усиления контрразведывательной и информационно-аналитической составляющей в деятельности украинской спецслужбы", - отмечается в сообщении.

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Работников СБУ с профессиональным праздником поздравил премьер-министр Украины Николай Азаров. "Укрепление законности, обеспечение суверенитета нашего государства и национальной безопасности неуклонно зависят от вашего упорного труда. Правительство высоко ценит вашу преданность делу, личный вклад каждого сотрудника Службы в обеспечение выполнения положенных задач. Убежден, что ваши повседневные усилия и активная жизненная позиция и в дальнейшем будут залогом приумножения добрых традиций национальных спецслужб и образцом служения украинскому народу. Желаю вам выдержки в сложных ситуациях, мудрых решений и новых достижений в вашей профессиональной деятельности!", - цитирует Н.Азарова пресс-служба правительства.