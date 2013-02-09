На киевском заводе изготовили шпионское оборудование высокого класса

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ходе спецоперации был изобличен руководитель одного из государственных предприятий столицы. Установлено, что по его указанию подчиненные разработали и изготовили с целью возможной последующей реализации аппаратно-программный комплекс для мониторинга информации, которая передается по каналам спутниковой связи стандарта “Иридиум”.

Согласно заключениям специалистов, этот комплекс позволяет прослушивать телефонные разговоры абонентов спутниковой связи на всей территории Украины, а также осуществлять перехват и дешифровку информации из Интернета, SMS-сообщений и тому подобное, что представляет угрозу конституционным правам и свободам человека и гражданина.