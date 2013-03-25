В Тернопольской области рэкетиры выбивали из предпринимателя $ 2 тысячи

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленники, применяя к предпринимателю насилие с нанесением телесных повреждений, требовали деньги за предоставление ему возможности свободно и беспрепятственно осуществлять хозяйственную деятельность.

Все трое мужчин после обращения потерпевшего в милицию были задержаны работниками милиции в конце прошлой недели. Как выяснилось, двое из задержанных уже привлекались к уголовной ответственности.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В Тернопольский горрайонный суд направленно ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.