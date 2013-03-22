В Мариуполе 17-летнего вора могут посадить на 10 лет

В Мариуполе Донецкой области против несовершеннолетнего злоумышленника открыто уголовное производство по трем статьям УК Украины, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, в настоящее время против 17-летнего жителя города открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка либо пересылка наркотических средств без цели сбыта), а так же по ст.185 (Кража), и по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В милиции пояснили, что милиционеры задержали 17-летнего местного жителя, который на остановке общественного транспорта распивал спиртные напитки. После того, как на нарушителя был составлен административный протокол, правоохранители провели у него личный досмотр и обнаружили в кармане запрещенное наркотическое вещество каннабис.

Будучи ранее судимым за корыстные преступления, несовершеннолетний понимал, что уголовной ответственности ему не избежать и на допросе по данному факту сознался в шести эпизодах краж имущества граждан и в незаконном завладении транспортным средством.

Сейчас фигурант арестован и находится в следственном изоляторе.