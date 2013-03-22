На завтра синоптики обещают метели

Завтра, 23 марта, в Украине сохранятся сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в северных и Винницкой областях ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы; температура в течение суток 3-8° мороза.

В западных областях будет идти снег, местами сильный снег, метели, днем возможно ослабление осадков; температура ночью 10-15°, днем 5-10° мороза.

На остальной территории пройдет дождь с переходом (кроме востока и Приазовья) в снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, днем местами метели. Температура ночью и днем 3° мороз - 2° тепла, в восточных областях, на Днепропетровщине, в Крыму и Приазовье 4-9° тепла, на Луганщине днем до 12°.

В течение суток в Украине также ожидается усиление ветра 17-22 м/с, в северных, центральных областях и в южной части местами порывы 25-30 м/с.

На дорогах северо-западной половины гололедица.

В Киеве и области сохранятся сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, снежные заносы, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы 25-28 м/с, на дорогах гололедица.

Температура в Киевской области ночью и днем 3-8° мороза. В Киеве температура ночью и днем 4-6° мороза.