Кипр не будет ждать одобрения ЕС нового плана спасения банков

Парламент Кипра поддержит разработанный правительством план спасения экономики независимо от того, одобрит ли эти меры Еврогруппа, заявил председатель кипрского парламента Яннакис Омиру перед голосованием. Он не исключил, что Кипр будет искать решение проблем, по его выражению, "без зонтика тройки"кредиторов и без помощи европейских структур, сообщает РИА Новости.

"Меры, которые мы принимаем, по крайней мере, обеспечат суверенные права Кипрской Республики", - заявил Омиру в утреннем выпуске новостей телеканала Mega, исключив в то же время выход Кипра из еврозоны и Европейского союза.

"Нам не оставляют никакого другого варианта, кроме как искать решение без механизма (европейских структур) и без тройки", - заявил он.

Спикер говорил также "об удушении кипрской экономики и разрушении банковских структур"и обвинил Германию в том, что она "в своих геополитических интересах организовала атаку с целью уничтожить кипрско-российские отношения".