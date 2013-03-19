Арбузов обещает избавить бизнес от бюрократии

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«Главное, что мы сделаем для того, чтобы подняться в этом рейтинге, это упрощение ведения бизнеса в Украине. Мы часто занимаемся этим вопросом и получили показатели, которые нас удивили. Мы наняли консультантов и работаем с ними, видим, где отстаем», - сказал он.

Первый вице-премьер-министр отметил, что будет разработана соответствующая программа, ответственность за которую будет нести министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

«Мы готовы изменить свои подходы к регистрации, ликвидации бизнеса, взаимодействию правительство-бизнес. Как только мы это сделаем, автоматически попадем на лучшее место. Нас тянет вниз бюрократия», - отметил Арбузов.