Арбузов: В 2012 году экспорт сельхозпродукции увеличился на 38,4%

Такого результата удастся достичь благодаря реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Об этом сегодня, во время брифинга, сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«Динамику роста товарооборота мы наблюдаем уже не первый год. Уже в 2014 году экспортная выручка от аграрного сектора экономики должна составить 22 миллиарда долларов. И это притом, что экономика ряда стран-партнеров пока характеризуется рецессией. Поэтому сейчас самое время развивать аграрный сектор нашей страны», − отметил Сергей Арбузов.

Достичь такого результата удастся благодаря Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Именно этот стратегический документ предусматривает выполнение ряда задач, стимулировать развитие, в том числе и аграрного сектора.

«Сельское хозяйство − это одно из главных направлений, по которым должно двигаться наше государство. И у нас есть значительный потенциал. Поэтому сегодня разработано много программ поддержки сельского хозяйства», − подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Напомним, что в 2012 году, по сравнению с 2011-м, экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 38,4%.