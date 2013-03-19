В России считают, что украинские спецпошлины не противоречат правилам ВТО

Исполнительный директор независимого партнерства «Объединение автопроизводителей России» Игорь Коровкин констатирует, что Украина, как и Россия в свое время, должна поддержать отечественных автопроизводителей спецпошлинами на иномарки, сообщает РБК-Украина.

«Государство должно способствовать развитию внутреннего автопрома, а не стимулировать зарубежных автомобилестроителей увеличивать свои продажи. В России благодаря поднятию пошлин на импортные авто, а также принятому в сентябре прошлого года утилизационному сбору, удалось стимулировать развитие внутреннего рынка. Например, с помощью утилизационного сбора импорт автомобилей уменьшился где-то на 20%», - сказал Коровкин.

Он также отметил, что указанные меры четко не прописаны в правилах Всемирной торговой организации, поэтому государства имеют права их вводить.

«Подобные меры, особенно, что касается подержанных автомобилей, не относятся к товарам, которые регулируются ВТО. Поэтому их можно вводить. Не вижу препятствий тому, чтобы Украина ввела подобные меры, в том числе и спецпошлины. Это важная мера, которая позволит поддержать не только работающих в компании, но и создать предпосылки для прихода новых производителей с большими инвестиционными программами», - подчеркнул эксперт.

По его словам, повышение пошлин на иномарки положительно сказалось на внутреннем производстве автомобилей государств, которые их вводили.

«Так поступили в Индии, в Бразилии, в Китае. В этих странах, чтобы развивать собственное производство, раньше таможенные пошлины на импорт составляли от 60% до 80%. По мере того как собственная индустрия развивалась, пошлины снижались. Впрочем, и сейчас, к примеру, в Китае пошлины выше, чем в России – 35%. И это, кстати, не мешает Китаю состоять в ВТО», - отметил эксперт.

Напомним, что ранее Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) опубликовала свое решение ввести спецпошлину на новые импортные машины. Она составит 6,46% на автомобили с двигателем от 1 до 1,5 литров и 12,95% для автомобилей с двигателем от 1,5 до 2,2 литров. Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.