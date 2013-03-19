ЕС разрешил Кипру ввести прогрессивную шкалу налога с депозитов

Об этом говорится в заявлении главы совета министров финансов валютного блока (Еврогруппы) Джероена Дийссельблема.

Как напоминает РИА Новости, в субботу Еврогруппа согласовала однократный налог в 6,75% на депозиты в кипрских банках в размере до 100 тысяч евро и 9,9% - свыше этой суммы.

"Кипрские власти представят большую прогрессивность однократного налога на депозиты по сравнению с тем, что было согласовано на 16 марта, при условии, что она по-прежнему даст целевое сокращение финансового покрытия, то есть не повлияет на общий объем финпомощи - до 10 миллиардов евро", - говорится в заявлении. Конкретных цифр в заявлении не приводится.

Таким образом, Еврогруппа решила не увеличивать объем финпомощи Кипру в виде кредитов. Ранее источники сообщали, что Кипр хотел сократить их объем до примерно 10 миллиардов евро с ранее планировавшихся 17 миллиардов евро, сравнимых с ВВП острова. За счет однократных налогов на депозиты, одобренных 16 марта, планировалось получить примерно 5,8 миллиарда евро "добавки"к финподдержке.

Еврогруппа "вновь подтверждает важность полного гарантирования вкладов объемом менее 100 тысяч евро", говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что правительство Кипра подготовило новый законопроект, по которому не будут облагаться налогом вклады до 20 тысяч евро. Совет министров по-прежнему считает, что меры для держателей более маленьких депозитов в банках острова должны быть иными, чем меры для владельцев крупных вкладов. Дийссельблем в заявлении повторил, что налог будет однократным. Без этой меры держатели депозитов на Кипре могли бы попасть в куда более неприятную ситуацию, отмечает он.