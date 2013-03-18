Пенсионный фонд потерял функцию сбора единого социального взноса

Об этом говорится в Указе Президента №141\2013, утверждающем Положение о Министерстве доходов и сборов Украины.

Согласно Указу, Пенсионный фонд отныне будет вести учет граждан - участников системы общеобязательного государственного социального страхования. Кроме того, на Пенсионный фонд возложена задача по анализу и прогнозированию поступлений по единому социальному взносу, а также по взаимодействию и обмену информацией с Миндоходов и другими государственными органами по вопросам начисления и уплаты единого взноса.

В свою очередь Миндоходов несет ответственность за контроль и своевременность подачи отчетности по единому взносу, достоверность, полноту его начисления и оплаты; обеспечивает ведение учета единого взноса, а также доначисление неначисленных или неуплаченных сумм единого взноса.

Миндоходов также будет инициировать процедуру банкротства в отношении плательщиков единого взноса и готовить предложения по прогнозам его сбора с учетом макроэкономических показателей и тенденций развития мировой экономики.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины, установив, что в составе Министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Глава государства возложил на Министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входит: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентированию.