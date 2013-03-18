Госстат: Армия безработных украинцев выросла до 2,1%

По данным Госстата, на 1 марта 2012 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 589,1 тыс. безработных, что на 4,4% больше, чем в январе.

Количество безработных, получающих пособие по безработице, в феврале составило 469,1 тыс. человек, средний размер пособия в феврале сократился по сравнению с январем на 20 грн - до 1069 грн.

При этом конкурс на замещение вакансий остается на уровне 10 человек на одно вакантное место. Общее количество вакансий в феврале составило 59 тыс.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года общее количество официально зарегистрированных безработных составило 564,5 тыс. человек, из которых 435,8 тыс. получали пособие по безработице. При этом средний размер пособия составлял 1089 грн, что на 71 грн больше декабрьского показателя.