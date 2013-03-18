Украина благодаря пошлинам значительно увеличит производство автомобилей - эксперты

«Основания для принятия такого решения есть. Украина, наверное, единственная страна, которая ничего не сделала в период кризиса для регулирования рынка в плане поддержки национального автопрома. При этом на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке доля иномарок в продажах постоянно растет. Большие объемы импорта ухудшают внешнеторговый баланс. К примеру, по итогам 2011 года из страны было вывезено машин на $333 млн, а завезено на $2,7 млрд. Это треть отрицательного торгового баланса, поэтому правительство, очевидно, примет какие-то меры», - говорит заместитель председателя правления по автопроизводству корпорации «УкрАвто» Олег Папашев.

Как пишет РБК-Украина, руководитель подразделения InvestUkraine в Госагентстве по инвестициям Сергей Евтушенко соглашается, что Украина до конца не реализовала потенциал автомобилестроительной отрасли.

«На данный момент Украина неэффективно использует свои возможности в автомобилестроении. Беспокоит тот факт, что начиная с 2009 года, уровень производства существенно сократился, и до показателей докризисного периода еще очень далеко. В то же время потенциально мы можем производить более 700 тысяч автомобилей уже к 2020 году», - говорит эксперт.

В связи с этим, по его мнении, автоотрасль нуждается в государственной поддержке, одним из эффективных вариантов которой могут быть спецпошлины на импортные авто.

«Для этого нужны такие стимулы, как освобождение производителей от НДС и налога на прибыль, а также компенсация процентов по кредитам населению на покупку авто украинского производства. Такая мера, как повышение пошлин на иномарки, также имеет право на жизнь», - говорит он.

Напомним, что ранее Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) опубликовала свое решение ввести спецпошлину на новые импортные машины. Она составит 6,46% на автомобили с двигателем от 1 до 1,5 литров и 12,95% для автомобилей с двигателем от 1,5 до 2,2 литров. Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что применение спецпошлин положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, даст ему возможность облегчить процесс экономического приспособления к условиям конкуренции и приведет к устранению влияния диспропорций в торговле, возникшие вследствие условий импорта в Украину автомобильной продукции.