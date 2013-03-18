Украина обещает согласовать с нормами ВТО введение пошлин на авто

Защита национальных интересов требует применения специальных мер, которые будут способствовать сохранению отечественной автомобильной промышленности, сообщает РБК-Украина. К такому выводу пришла Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) по результатам проведения специального расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей - независимо от страны происхождения и экспорта. В МКМТ убеждены, что применение специальных мер, как вынужденного инструмента, окажет положительное влияние на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, даст ему возможность облегчить процесс экономического приспособления к условиям конкуренции и приведет к устранению диспропорций во внутренней торговле, возникшей вследствие существующих условий импорта в Украину автомобильной продукции.

Так, министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов во время 57-го заседания Экономического совета СНГ сказал: «Сейчас я в Министерстве провожу определенные мероприятия с точки зрения нормативных актов, решений, которые были приняты, но либо не до конца выполнены, либо не выполнены. Тогда, в апреле 2011 г., было принято решение такое в связи с тем, что у нас есть компании, которые производят автомобили. Но для нашей страны важно, что это рабочие места, это уплата налогов, это повышение занятости в стране. Межведомственная комиссия на время защитила интересы отечественных производителей. Я думаю, что это как раз поспособствует развитию нашего отечественного автопрома».

«Те решения, которые будет принимать Министерство экономического развития, органы, которые работают при нем, будут принимать обязательно согласовывая их с нормами ВТО», - добавил Игорь Прасолов.

Отметим, национальные производители легковых автомобилей находятся в разных регионах страны и являются бюджетообразующими предприятиями, которые в значительной степени влияют на занятость населения Закарпатской, Черкасской, Полтавской и Запорожской областей. Потому поддержка их деятельности будет способствовать развитию социальной сферы и повышению поступлений в бюджеты всех уровней.

Кроме того, такие шаги сделают автомобилестроение в Украине инвестиционно привлекательным для бизнеса, который ставит целью именно производство автотранспортных средств в нашей стране. В условиях восстановления экономики после финансово-экономического кризиса поддержка отечественной отрасли автомобилестроения, является одной из приоритетных задач, реализация, которой будет стимулировать экономический рост, способствовать структурной перестройке экономики и приросту инвестиций.