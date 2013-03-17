Сегодня наконец пустили автобусы между Тернополем и Хмельницким

Как сообщили корреспонденту УНИАН по телефону в диспетчерской службе центрального автовокзала, Хмельницкий начал принимать автобусные рейсы из соседней области. Также хмельницкие автобусы возобновили пассажирские перевозки в Тернопольскую область.

“Автобусные рейсы работают в нормальном режиме”, - сказали диспетчеры автовокзала.

Кроме того, бесперебойно курсируют автобусы на внутриобластных маршрутах.

Как сообщал УНИАН, вчера автобусное сообщение Хмельницкой и Тернопольской областей было приостановлено из-за сложных погодных условий. Не было собщения и с отдельными райцентрами Хмельницкой области: Белогорьем, Полонным, курортом Сатановым Городокского района.