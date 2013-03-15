Самбор отрезан от мира: депутаты райсовета не смогли съехаться на сессию

Как сообщил УНИАН депутат Самборского районного совета Олег Домчак, из-за сильного снегопада депутаты Самборского районного совета не смогли собрать кворум, необходимый для проведения сессии.

“Из-за погодных условий больше 50 депутатов не смогли зарегистрироваться в сессионном зале Самборского районного совета. Соответственно, из-за нехватки кворума сессия не состоялась. Районный центр практически отрезан от внешнего мира”, - отметил О. Домчак.

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“Я, как депутат районного совета и помощник депутата Верховной Рады, обратился к руководству Самборской райгосадминистрации с просьбой, чтобы чиновники проинформировали, какие меры принимает администрация для того, чтобы расчистить дороги. Ко мне также звонят по телефону люди с жалобами на то, что они или же заблокированы в помещениях, или стоят просто на дорогах и не имеют возможности передвигаться. Выяснилось, что во всем районе работают только две-три единицы техники. В самой РГА не состоялось ни одно совещание. Заблокирована даже основная дорога в Самбор от Рудок. Это, фактически, значит, что в районный центр невозможно добраться из всех населенных пунктов района. Звонят по телефону люди, которые в данный момент сидят в заблокированных посреди дороги маршрутках, просят помочь», - проинформировал Олег Домчак.