В Тернопольской области из-за ненастья отменили все автобусные рейсы

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник главного управления развития инфраструктуры облгосадминистрации Юрий Козицкий, соответствующее решение было сегодня принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при облгосадминистрации.

«В связи с сильными снегопадами, которые привели к заносам на дорогах, а также из-за плохой видимости было принято решение для предотвращения аварийных ситуаций ограничить движение всех пассажирских автобусов. Соответственно, с 12-13 часов все внутриобластные рейсы временно отменены», – сообщил Ю. Козицкий.

Он добавил, что соседние областные центры проинформированы об ограничении движения на автодорогах Тернопольской области.

«Они на местах уже сами будут решать, отменять межобластные рейсы или нет. Ведь есть риск, что автобус может попасть в затор, и простоит в нем не известно сколько», – заметил Ю. Козицкий.

По его словам, автобусные рейсы будут возобновлены, возможно, завтра при условии, что прекратятся сильные снегопады и будут расчищены дороги от снега.