В Луцке остановились троллейбусы, а в Ривне их даже не выпустили на рейсы

Как сообщает корреспондент УНИАН, утром 15 марта из-за обледенения линий электротранспорта на городские маршруты не вышли троллейбусы.

Как объяснил УНИАН и.о. начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Владимир Лапюк, сначала работники троллейбусного управления с помощью спецтехники пытались освободить электропровода ото льда, однако на них образовывался новый лед, потому решили не выпускать троллейбусы на линию.

Руководители транспортной отрасли города сообщают, что до конца дня троллейбусы не выйдут из депо.

Вместе с тем городская власть попросила перевозчиков выделить дополнительные микроавтобусы на маршруты, по которым перевозили пассажиров троллейбусы. Утром, по просьбе чиновников, частные перевозчики выпустили дополнительно 20 маршруток. Таким образом, 15 марта городских пассажиров обслуживает 362 маршрутных такси.

Главные дороги и улицы областного центра постоянно расчищает вся имеющаяся у коммунальных служб техника, которая работает в усиленном режиме еще с ночи.

По теме: В Тернопольской области из-за ненастья отменили все автобусные рейсы

Сложной остается ситуация и на автодорогах области, в частности на трассе международного значения Киев-Чоп. Подразделения главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в области прошлой ночью пять раз выезжали, чтобы оказать помощь водителям.

В Луцке также приостановлено движение троллейбусов из-за непогоды.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета.

В связи со сложными погодными условиями сегодня временно приостановлено движение троллейбусов в городе, чтобы предотвратить образование на улицах заторов и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Кроме того, городской голова Луцка Николай Романюк обратился к владельцам частных транспортных средств с просьбой без крайней необходимости не выезжать на улицы города. Это даст возможность оперативно расчищать улицы города от снега и избежать аварий на дорогах.

Улучшения ситуации на автодорогах области не предвидится. В местных СМИ опубликовано штормовое предупреждение и сообщение Гидрометецентра об ухудшении погодных условий на 16 марта.