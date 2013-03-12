Эксперты: Украине нужно усилить уголовную ответственность за финансовые пирамиды

«Я поддерживаю инициативу по запрету финансовых пирамид, уже давно пора полноценным заняться контролем финансовой деятельности на рынке. Различного типа финансовые услуги должны четко лицензироваться и за этим должны следить специалисты, чтобы избежать «пирамид» в разных проявлениях. Ведь сегодня под видом вполне легальной, официально зарегистрированной конторы могут работать финансовые пирамиды», - говорит он.

В то же время, по его словам, введение уголовной ответственности за подобного рода финансовые махинации – нормальная мировая практика, сообщаетРБК-Украина.

«Это нормальная практика. Например, в США за финансовые махинации предусмотрено значительно больше уголовную ответственность, чем у нас предлагается»- констатирует экс-министр экономики.

В то же время, по его словам, власти необходимо тщательно отслеживать структуры, которые мошенники до принятия закона о запрете финансовых пирамид могут запустить на рынок, обойдя нормы закона.

«Даже до принятия закона остается риск, что финансовые «умельцы» выпустят на рынок новый вид «пирамиды», не запрещенных законом. Чтобы минимизировать появление «пирамид», нужно четко выписать в законе их признаки, определить суммы возможных убытков и установить конкретные наказания за их организацию», - уверен Лановой.

Напомним, что 11 марта Кабинет министров Украины одобрил законопроект, разработанный Нацкомиссией по госрегулированию в сфере рынков финансовых услуг, о запрете финансовых пирамид в Украине.

Документ определяет понятие «финансовая пирамида», устанавливает запрет на ее создание и содействие ее деятельности, в т.ч. распространение соответствующей рекламы, а также устанавливает уголовную ответственность за нарушение норм закона.