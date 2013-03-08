В Тернополе трех человек травмировали снежные глыбы с крыш
18:43, 08 марта 2013Общество
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В Тернополе за два дня снежными глыбами с крыш травмированы три человека.
За два дня - трое травмированных / Фото: Руслан Шамуков
Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском травмпункте, в частности сегодня в обед были травмированы супруги в центре города на ул. Русской.
Глыба заледенелого снега массой ориентировочно 2-3 кг, упавшая с крыши, травмировала как женщину, так и мужчину.
В 39-летней жительницы Тернополя медики зафиксировали сотрясение головного мозга и рассечение головы, ее 41-летнего мужа с серьезной травмой забрали в нейрохирургическое отделение областной больницы.
Как отметили в травмпункте, аналогичный случай произошел вчера на ул. Хмельницкого. 36-летнюю женщину, которой глыба также упала прямо на голову, медики госпитализировали с сотрясением головного мозга.
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