Завтра в Украине - мокрый снег

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, будет идти мокрый снег, местами налипание мокрого снега, слабый гололед, в южной части дожди, на Закарпатье сильные дожди, в горах - с мокрым снегом, в северных областях ночью без осадков, утром и днем возможен небольшой снег.

На дорогах северных и западных областей сохранится гололедица.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-восточный, в южной части южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Черниговской и Сумской областях 8-13° мороза, в южной части и на Закарпатье ночью 1-6° тепла; днем 2-7° тепла, на Закарпатье, в Крыму и на юге Одесской области 8-13° тепла, в северной части 0-5° мороза.

В Киеве и области ночью без осадков, утром и днем пройдет небольшой снег. Температура в Киевской области ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза. В г. Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.