За убийство харьковского судьи арестован один из троих подозреваемых

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, при этом раскрыт целый ряд других преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, хранением оружия, грабежами в Луганской, Донецкой и Одесской областях.

Во время проведения санкционированных судом обысков по адресам проживания этих граждан были изъяты вещественные доказательства, в частности предметы, которые имеют сходство с похищенными из квартиры убитого судьи.

Сейчас эти предметы находятся на исследовании, а указанные лица проверяются на возможную причастность к убийству судьи и его семье.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2012 года в Харькове неизвестные убили судью Фрунзенского районного суда Харькова В.Трофимова и трех членов его семьи.

По данным милиции, обезглавленные трупы обнаружил в квартире судьи близкий родственник погибших. Были убиты: 58-летний В.Трофимов, его 59-летняя жена, их 30-летний сын и 29-летняя гражданская жена сына. Убийцы забрали с места преступления отсеченные головы убитых.