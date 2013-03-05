СМИ: Одежду для нового Папы Римского шьет украинка

Одежду для нового Папы Римского шьет украинка из Львовской области.

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, Галина Барщовская из г. Городок Львовской области являются одной из лучших портних итальянского швейного ателье в Риме. Именно здесь готовят новые сутаны для будущего Папы Римского и кардиналов.

Совладелец ателье Лоренцо Гамарели ни разу не пожалел, что взял на работу украинку, ведь она, по его словам, чрезвычайно работящая. За 12 рабочих часов портниха обязана сшить одну сутану, и за это получает плату почти тысячу евро в месяц. Для Рима это не много, но возвращаться в Украину женщина не планирует.

Г.Барщовская шила одежду еще для Папы Иоанна Павла II, у которого были специальные просьбы к покрою. А Бенедикт XVI, по ее словам, никогда не требовал чего-то особенного в одежде. “Для сутан и пальто понтифика используется шерстяная ткань с шелковой подкладкой”, – говорит мастерица.

В ателье уже готовят три разных размера папских сутан, на случай, если понтификом изберут небольшого, среднего или большого по размеру мужчину.

По традиции, конклав не может начаться, если в Ватикане не будет трех новых туник.