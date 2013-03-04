Банкиры констатируют рост депозитов в гривне из-за их высокой доходности

«С начала года, действительно, мы наблюдаем тенденцию к увеличению депозитов в гривне. С этим связано, что за последнее месяцы в нашем банке случился «перелом» – депозитов в национальной валюте у нас теперь больше, тогда как раньше преобладали валютные», - говорит заместитель председатель Еврогазбанка Роман Горбачов, сообщает РБК-Украина.

По его мнению, такая тенденция связана с доходностью по депозитам в гривне.

«Несмотря на падение доходности по ставкам и в гривне, и валюте, доходность по первым все равно достаточно высокая. Она перекрывает любые инфляционные риски. В то же время население уже не верит в мифы обвала гривны», - говорит специалист.

Начальник управления розничных продаж АО «Эрсте Банк» Дмитрий Гавриков констатирует, что в целом за январь 2013 банковская система продолжила наращивать гривневые депозиты.

«Всего за январь банковская система продолжила наращивать гривневые депозиты. Что касается портфеля депозитов физических лиц в Эрсте Банке, то он за декабрь прошлого года-январь нынешнего вырос на 11% от общего депозитного портфеля банка. Клиенты предпочитали срочным депозитам сроком до 3 месяцев», - отмечает финансист.

Подтверждает тенденцию по увеличению депозитов в гривне директор департамента казначейства и финансовых рынков АБ Киевская Русь Константин Пивень.

«С начала года у нас прироста по валюте нет, в тоже время как в гривне он наблюдается. В абсолютных цифрах это где миллионов 50 гривен»- говорит банкир.

По его словам, это связано с более высокой, чем по валютным вкладам, доходностью, а также со снижением девальвационных ожиданий.

Напомним, в январе депозиты населения в гривне выросли на 6 млрд грн, а валютные вклады - на 308,3 млн долл.