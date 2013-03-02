В Киеве подешевели 4-комнатные квартиры

Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Специалисты портала отметили, что в феврале цены на жилье эконом-класса выросли на 0,3%, до 9 987 грн/кв. м; бизнес-класса — снизились на 1,13%, до 15240 грн/кв. м; премиум-класса — снизились на 0,27%, до 21401 грн/кв.м.

По данным портала, в феврале к продаже предлагались квартиры 63 операторами в 134 объектах Киева.

Предложение квартир в феврале по общей площади и в денежном выражении выросло, соответственно, на 1,6% и на 1,52% относительно января. В структуре предложения преобладают новостройки эконом-класса – 59%, новостройки бизнес-класса составляют 28% от общего количества, премиум-класса – 13%. За месяц доля новостроек эконом-класса уменьшилась на 1%, а бизнес-класса увеличилась на 1%.

Как сообщал УНИАН, по данным «Столичной недвижимости», средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в январе 2013 года снизилась на 0,1% по сравнению с декабрем 2012 года - до 13469 грн/кв. м.

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Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в феврале 2013 года выросла на 0,7% - до 16255 грн/кв. м,

По сравнению с январем, подорожали на 0,7%, до 11892 грн за кв. м квартиры на левом берегу Киева; на 0,02%, до 23202 грн/кв. м, подорожали квартиры в центре города; на 0,4%, до 15481 грн/кв. м, снизились средние цены на квартиры на правом берегу.

В столице однокомнатные квартиры подорожали на 0,8%, до 15179 грн/кв. м, двухкомнатные – на 1,4%, до 16656 грн/кв. м, трехкомнатные – на 0,7%, до 16104 грн/кв. м. При этом четырехкомнатные квартиры подешевели на 1,9%, до 17823 грн/кв. м.

В феврале предложение квартир на вторичном рынке Киева снизилось на 4,6% относительно января и составило 16587 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении уменьшился соответственно на 5,4 и 5,1%.

За февраль структура рынка по комнатности квартир не изменилась: 1-комнатные квартиры занимают 22%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 36% и 4-комнатные – 10%. Уменьшение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось на все типы квартир.

В отчете проанализировано 16587 квартир на вторичном рынке жилья Киева.

Как сообщал УНИАН, по данным «Столичной недвижимости», стоимость жилья на вторичном рынке Киева в январе 2013 года выросла на 0,1% - до 16148 грн/кв. м.