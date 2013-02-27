В Черкасской области милиционеры током выбивали признание из мужчины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, на этой неделе следственным отделом управления прокуратуры области трем оперуполномоченным Смелянского ГО УМВС в Черкасской области вручено письменное подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УКУ (превышение власти или служебных полномочий).

Этих оперуполномоченных Смелянского горотдела милиции подозревают в применении неразрешенных методов дознания к жителю одному из сел Смелянского района. Они с помощью электрического тока, принуждали его дать признательные показания в совершении преступления.