В Черкасской области милиционеры током выбивали признание из мужчины
12:38, 27 февраля 2013Общество
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Трех оперуполномоченных Смелянского ГО УМВС в Черкасской области прокуратура области подозревает в применении электротока для получения от жителя района признания в совершении преступления.
Милиционеров обвинили в пытках / Фото: atv.odessa.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, на этой неделе следственным отделом управления прокуратуры области трем оперуполномоченным Смелянского ГО УМВС в Черкасской области вручено письменное подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УКУ (превышение власти или служебных полномочий).
Этих оперуполномоченных Смелянского горотдела милиции подозревают в применении неразрешенных методов дознания к жителю одному из сел Смелянского района. Они с помощью электрического тока, принуждали его дать признательные показания в совершении преступления.
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