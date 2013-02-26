В Крыму ввели план «Перехват» из-за убийства мэра Симеиза

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Крыму.

«Детально отрабатываются все имеющиеся рабочие версии преступления. Сотрудники милиции предпринимают меры для скорейшего установления обстоятельств случившегося», - говорится в пресс-релизе.

Милиция сообщила также, что К.Костенко нашли убитым сегодня утром в его автомобиле «Мерседес» возле одного из домов в Симеизе. По предварительным данным, на теле несколько огнестрельных ранений.

Как сообщал УНИАН, по данным жителей поселка, нападавшие стреляли в лобовое стекло автомобиля К.Костенко, после чего скрылись. У горы Кошка неподалеку от Симеиза обнаружен подпаленный ВАЗ с автоматом. Сотрудники милиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Справка УНИАН. Летом 2011 года Костенко, избранного мэром от Партии регионов, задерживали по подозрению в получении 400 тыс. грн взятки, но вскоре отпустили на свободу.