ЕС даст Украине кредит 610 миллионов евро, но с условием

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, меморандум был подписан в рамках 16-го саммита Украина - ЕС.

Меморандум подписали министр финансов Украины Юрий Колобов и председатель Национального банка Украины Игорь Соркин, а также ответственный за экономические и монетарные вопросы вице-президент Еврокомиссии Олли Рен.

Меморандумом, в частности, определяется порядок траншей кредита, который установлен в таких суммах: 100, 10, 250 и 250 млн евро, система мониторинга реализации программы, а также срок ее реализации, установленный в 2,5 года с момента вступления меморандума в действие.

При этом в меморандуме определено, что условием выделения средств будет, в частности, заключение Еврокомиссии об удовлетворительном сотрудничестве Киева с Международным валютным фондом.

Кроме того, стороны подписали кредитное соглашение, которым устанавливается срок погашения кредита в 15 лет, процедура определения процентных ставок, а также условия погашения кредита.

Кредитное соглашение сможет вступить в силу не позднее, чем в течение 12 месяцев с момента его подписания.

Как сообщал УНИАН, решения о предоставлении макрофинансовой помощи Украине были приняты в 2002 и 2010 годах.