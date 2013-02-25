Правительство договорилось с Францией о развитии аграрного рынка

Об этом стало известно в ходе встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка с Министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства Франции Стефаном Ле Фолем, прошедшей 22 февраля, сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, в ходе встречим Министры договорились о проведении осенью заседания украинско-французской рабочей группы по вопросам сельского хозяйства. Кроме того, Стефан Ле Фоль поддержал предложение Николая Присяжнюка проработать вопрос относительно создания объединения стран-участниц мирового зернового рынка. Это даст возможность формировать ценовую политику на зерновые и поддерживать балансы зерна.

Во время встречи стороны отметили рост торгового оборота между странами. Так, в 2012 году, по сравнению с предыдущим годом, он увеличился на $167,09 млн и составил $485,054 млн. В частности, значительно вырос экспорт украинского подсолнечного масла и зерновых.

Николай Присяжнюк напомнил, что между Украиной и Французской Республикой ведется активное сотрудничество в области животноводства, растениеводства, в частности, семеноводства, ветеринарной медицины, а также аграрного образования. В частности, Украина в отрасли растениеводства сотрудничает согласно действующим Семенным схемам сортовой сертификации в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, в Украине в августе 2012 года начал свою работу проект технической помощи Twinning «Оказание помощи Украине в приведении законодательства в сфере фитосанитарии и административных основ в соответствие с Европейскими стандартами».

Николай Присяжнюк также отметил заинтересованность государства в содействии французским компаниям, работающим в Украине, и отметил перспективность инвестиций в украинский аграрный сектор. Министр Стефан Ле Фоль выразил удовлетворение нынешним уровнем развития двустороннего сотрудничества, одновременно отметив, что его планируется еще больше развивать в дальнейшем.