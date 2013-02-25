«Операция «Арго» стала лучшим фильмом года (фото)

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижных премий "Золотой глобус". Лучшим фильмом года, по мнению Ассоциации иностранной прессы в Голливуде (HFPA), стал триллер "Операция Арго" (Argo), а его создатель Бен Аффлек удостоен статуэтки "Золотой глобус" как лучший режиссер.