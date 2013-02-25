«Операция «Арго» стала лучшим фильмом года (фото)

06:51, 25 февраля 2013
Общество
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Оскар за "Лучший фильм" получает фильм Бена Аффлека «Операция "Арго"».

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижных премий "Золотой глобус". Лучшим фильмом года, по мнению Ассоциации иностранной прессы в Голливуде (HFPA), стал триллер "Операция Арго" (Argo), а его создатель Бен Аффлек удостоен статуэтки "Золотой глобус" как лучший режиссер.

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