«Операция «Арго» стала лучшим фильмом года (фото)
06:51, 25 февраля 2013Общество
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Оскар за "Лучший фильм" получает фильм Бена Аффлека «Операция "Арго"».
"Операцию Арго" стала фильмом года / Фото: argothemovie.warnerbros.com
Напомним, ранее в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижных премий "Золотой глобус". Лучшим фильмом года, по мнению Ассоциации иностранной прессы в Голливуде (HFPA), стал триллер "Операция Арго" (Argo), а его создатель Бен Аффлек удостоен статуэтки "Золотой глобус" как лучший режиссер.
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