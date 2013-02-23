В Полтавской области спасли 41 рыбака, которых унесло от берега на льдинах

В Полтавской области спасательные подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили операцию по спасанию 41 рыбака, которые находились на оторванных от берега льдинах на Днепродзержинском водохранилище.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС, 23 февраля в 10:00 возле с. Советское Кобелякского района на Днепродзержинском водохранилище оторвались от берега 2 льдины на расстоянии 300 - 500 м, на которых находился 41 рыбак. Люди не могли самостоятельно добраться до берега и были в опасности, поскольку сильный ветер, волны и течение угрожали их жизни.

В 12:15 благодаря оперативным и профессиональным действиям оперативно-спасательной службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской, Днепропетровской областях и лесоохотничьих хозяйств района рыбаки были спасены и доставлены на берег с помощью 9 плавсредств.

Координацию спасательных работ осуществляли оперативные группы ГСЧС Украины в Полтавской и Днепропетровской областях.