Командующий ЧФ РФ: Флоты России и Украины будут наращивать сотрудничество

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Федотенков, выступая сегодня в Севастополе на общегородском торжественном собрании в драмтеатре имени Луначарского, посвященном Дню защитника Отечества.

По словам командующего, флоты на сегодня не только совместно осуществляют торжественные прохождения во время проведения в Севастополе парадов в ознаменование Дня Победы, совместно отмечают День Военно-Морского флота России и День флота Украины (в последнее воскресенье июля – УНИАН), но и с недавних пор возобновили и совместно проводят учение серии «Фарватер мира».

Вместе с тем, как акцентировал командующий, проходят годы, и сегодня на флотах Украины и России все меньше остается офицеров и адмиралов, сидевших когда-то за одной партой в военном училище, в военной академии или на высших офицерских курсах, и все больше тех, которые учились в разных учебных заведениях. Поэтому, по словам А.Федотенкова, от того, как сегодня ими будут воспитываться молодые подчиненные, зависит будущее отношений двух флотов.

Командующий ЧФ подытожил: «Мы часто говорим о том, что у нас единый святой город, единая вера. Но если мы не будем заниматься общей профессией плечом к плечу, мы не сможем двигаться дальше. Поэтому, мы будем наращивать совместные усилия».

В свою очередь, командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин, выступая с трибуны собрания, с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества двух флотов во время двухсторонних учений, в обеспечении общегородских мероприятий, праздников, и выразил надежду на дальнейшее развитие взаимодействия.

Председатель Севастопольской ГГА Владимир Яцуба, выступая на собрании, подчеркнул: «Флот Украины и Черноморский флот России реально выполняют общую задачу по защите южных рубежей Украины и Российской Федерации». По его словам, «Это еще раз было подчеркнуто в ходе вчерашней встрече министров обороны России и Украины с участием руководства города» в Севастополе.