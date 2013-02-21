Киевсовет объявил перерыв до 28 февраля

Как передает корреспондент УНИАН, за объявление перерыва в заседании проголосовали большинство депутатов горсовета.

Решение принято в связи с тем, что по состоянию на 18.30 депутаты успели рассмотреть меньше половины предусмотренных повесткой дня работы проектов решений, в частности, два больших блока вопросов: об объектах коммунальной собственности и о выделении земли.