Киевсовет объявил перерыв до 28 февраля

20:13, 21 февраля 2013
Общество
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Киевсовет объявил перерыв в работе сессии на неделю, то есть до следующего четверга, 28 февраля.

Киевсовет объявил перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, за объявление перерыва в заседании проголосовали большинство депутатов горсовета.

Решение принято в связи с тем, что по состоянию на 18.30 депутаты успели рассмотреть меньше половины предусмотренных повесткой дня работы проектов решений, в частности, два больших блока вопросов: об объектах коммунальной собственности и о выделении земли.

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