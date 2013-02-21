Официальный курс валют на 21 февраля

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 21 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 20 февраля – 799.3000) 100 EUR – 1068.6641 (на 20 февраля – 1066.9856) 10 RUR – 2.6599 (на 20 февраля – 2.6530) Все курсы валют на 21 февраля

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