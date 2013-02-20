Французы вернулись на ЧАЭС
Французская компания «Новарка» возобновила работы на объекте «Укрытие».
Французская компания «Новарка» 20 февраля возобновила все работы на объекте «Укрытие», которые были прекращены после обрушения 12 февраля кровли в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Чернобыльской АЭС.
«С 20 февраля компания "Новарка" возобновляет работы по монтажу металлоконструкций и обшивки арки в зоне свободного доступа (монтажной площадки НБК)», - сказано в сообщении со ссылкой на письменное уведомление компании руководства Чернобыльской АЭС.
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Также в сообщении ЧАЭС отмечается, что в настоящее время персонал ЧАЭС ведет работы по расчистке завала, образовавшегося в результате обвала части стенной конструкции и кровли машинного зала четвертого блока ЧАЭС.
Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м. Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.
Все работы на объекте «Укрытие» после обрушения кровли 12 февраля в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС были прекращены, изменений радиационной обстановки не зафиксировано.
Предприятие «Новарка» аккредитовано в Украине для выполнения проекта строительства нового укрытия для Чернобыльского фонда «Укрытие». Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.