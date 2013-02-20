Французы вернулись на ЧАЭС

Французская компания «Новарка» 20 февраля возобновила все работы на объекте «Укрытие», которые были прекращены после обрушения 12 февраля кровли в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Чернобыльской АЭС.

«С 20 февраля компания "Новарка" возобновляет работы по монтажу металлоконструкций и обшивки арки в зоне свободного доступа (монтажной площадки НБК)», - сказано в сообщении со ссылкой на письменное уведомление компании руководства Чернобыльской АЭС.

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Также в сообщении ЧАЭС отмечается, что в настоящее время персонал ЧАЭС ведет работы по расчистке завала, образовавшегося в результате обвала части стенной конструкции и кровли машинного зала четвертого блока ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м. Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

Все работы на объекте «Укрытие» после обрушения кровли 12 февраля в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС были прекращены, изменений радиационной обстановки не зафиксировано.

Предприятие «Новарка» аккредитовано в Украине для выполнения проекта строительства нового укрытия для Чернобыльского фонда «Укрытие». Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.