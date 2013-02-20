В Одессе установят памятник Ойстраху

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на сессии приняли депутаты Одесского городского совета.

«Решение принято, учитывая обращение выдающихся представителей музыкальной и культурной общественности, а также членов инициативной группы по установке памятника Ойстраху Д.Ф.», - сказано в документе.

Памятник будет установлен на площадке со стороны улицы Ришельевская.

Предполагается, что на открытие монумента приедут знаменитые музыканты, что значительно повысит имидж города.

В свою очередь несколько депутатов выступили против установки памятника Д.Ойстраху. В частности, по мнению депутата от «Фронта змин» Марины Багрий-Шахматова, готовое бронзовое изваяние (оно уже отлито в киевских мастерских) больше напоминает сатирика Михаила Жванецкого и первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева.

Стоимость памятника – порядка 100 тыс. долларов.

Скрипач, альтист, дирижер, педагог Давид Ойстрах родился в Одессе в сентябре 1908 года, умер на гастролях в Амстердаме в октябре 1974 года. Народный артист СССР, лауреат двух государственных премий 1-й степени – Ленинской (1960) и Сталинской (1943).

Д.Ойстрах - лауреат десятков престижных международный конкурсов. Почетный член музыкальных академий Королевской - в Лондоне, Шведской – в Стокгольме, а также Национальной «Санта-Чечилия» в Риме, Американской Академии наук и искусств в Бостоне и т. д. Почетный профессор Будапештской консерватории и почетный доктор музыки Кембриджского университета.