В Одессе установят памятник Ойстраху
На Театральной площади Одессы установят памятник выдающемуся скрипачу Давиду Ойстраху.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на сессии приняли депутаты Одесского городского совета.
«Решение принято, учитывая обращение выдающихся представителей музыкальной и культурной общественности, а также членов инициативной группы по установке памятника Ойстраху Д.Ф.», - сказано в документе.
Памятник будет установлен на площадке со стороны улицы Ришельевская.
Предполагается, что на открытие монумента приедут знаменитые музыканты, что значительно повысит имидж города.
В свою очередь несколько депутатов выступили против установки памятника Д.Ойстраху. В частности, по мнению депутата от «Фронта змин» Марины Багрий-Шахматова, готовое бронзовое изваяние (оно уже отлито в киевских мастерских) больше напоминает сатирика Михаила Жванецкого и первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева.
Стоимость памятника – порядка 100 тыс. долларов.
Скрипач, альтист, дирижер, педагог Давид Ойстрах родился в Одессе в сентябре 1908 года, умер на гастролях в Амстердаме в октябре 1974 года. Народный артист СССР, лауреат двух государственных премий 1-й степени – Ленинской (1960) и Сталинской (1943).
Д.Ойстрах - лауреат десятков престижных международный конкурсов. Почетный член музыкальных академий Королевской - в Лондоне, Шведской – в Стокгольме, а также Национальной «Санта-Чечилия» в Риме, Американской Академии наук и искусств в Бостоне и т. д. Почетный профессор Будапештской консерватории и почетный доктор музыки Кембриджского университета.