Запорожье намерено привлечь кредит ЕБРР

Как сообщили УНИАН в пресс-службе запорожской мэрии, со ссылкой на мэра Запорожья Александра Сина, в результате длившихся около полугода переговоров с банком, «достигнуто соглашение о кредите в 5 млн евро и выделении гранта в сумме 2 млн евро на установку индивидуальных тепловых пунктов».

Изначально, по данным запорожской мэрии, планировалось получение кредита в 15 млн евро для строительства трех когенерационных станций концерном «Городские тепловые сети» - предприятием, осуществляющим подачу горячей воды и теплоснабжение на территории г. Запорожье - с тем, что бы оно вырабатывало излишки электроэнергии и поставляло их в энергосистему Украины. «Однако, согласно выводам наших специалистов, подобный подход сопряжен с высокой степенью риска, связанного с невозможностью продажи избыточной электроэнергии. Поэтому мы предложили уменьшить количество когенерационных станций с 3-х до 1, что бы вся выработанная электроэнергия потреблялась концерном. Банк с этим согласился», - сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Когенерация — процесс совместной (комбинированной) выработки электрической и тепловой энергии. Когенерация широко используется в энергетике, например на ТЭЦ (теплоэлектроцентралях), где рабочее тепло после использования в выработке электроэнергии, применяется для нужд теплоснабжения. Тем самым значительно повышается КПД — до 90% и даже выше.