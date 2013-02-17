У Новохатько есть идея: отремонтировать все дороги, которые ведут к Шевченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минкульта, об этом Л.Новохатько сообщил на координационном совещании по вопросам подготовки и проведения мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко, состоявшемся в Каневе.

По словам министра культуры, в первую очередь должны быть обновлены дороги, которые ведут к объектам, связанным с жизнью и чествованием памяти великого Кобзаря.

«Сегодня мы осмотрели в Каневе ряд объектов и уже на новом уровне продолжили диалог между Министерством культуры и Черкасской облгосадминистрацией, которая является одним из ключевых государственных органов в процессе подготовки к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко» -- сказал Л.Новохатько.

Он подчеркнул, что в ожидании повышенного интереса и отечественного, и заграничного общества к празднованию юбилея украинского гения необходимо обеспечить создание надлежащей инфраструктуры в Каневе.

Нужно отремонтировать городские дороги, особенно в центральной части города, дорогу Киев-Канев, областные трассы между объектами, связанными с жизнью и чествованием памяти Кобзаря.

«У меня есть идея, необходимость реализации которой сегодня актуальна как никогда, - отметил министр. - Это касается реконструкции дорог по всей Украине, которые ведут к наибольшим наших национальных святынь. Планирую, что министерство культуры в ближайшее время предложит Министерству инфраструктуры внедрить общегосударственный проект по ремонту и строительству новых дорог европейского уровня. Конечно, в первую очередь должны быть отремонтированы дороги, ведутщие к Тарасу»

Кроме того, отметил министр, необходимо окончательно решить вопрос строительства каневского городского дома культуры и создания Шевченковского культурного центра.

«В этом году нужно установить иконостас в отреставрированном Успенском соборе Канева и завершить работы по благоустройству прилегающей территории. Что касается объектов, которые находятся на Тарасовий горе, то необходимо завершить работы по обустройству Нижнего парка, создания Певчего поля, завершить работы по хозяйственному двору да еще много других незначительных, но важных работ», - сообщил Л.Новохатько.

«Конечно, объемы финансирования всех подготовительных мероприятий пока являются недостаточными. Но при этом мы должны раз и навсегда уяснить главное: результат, который мы хотим получить в итоге подготовки к юбилею личности, которая заложила в подсознание украинцев матрицу создания нации, деньгами не измеряется», - отметил Л.Новохатько.

Он также сообщил, что с целью обеспечения необходимого финансирования подготовительных работ Министерство культуры будет вносить соответствующие предложения относительно поправок в Госбюджет 2013 года.