ВОЗ поддерживает украинские реформы в системе здравоохранения

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева во время рабочей встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанной Якаб.

"В рамках подготовки нового соглашения о сотрудничестве между Украиной и ВОЗ на 2014-2015 годы важнейшим направлением должно стать взаимодействие по программе «Здоровье-2020: Украинское измерение», которая разработана на основе европейской стратегии «Здоровье-2020», - отметила министр.

Министр подчеркнула, что Украина была пионером в разработке национальной программы «Здоровье-2020. Украинское измерение». "Сегодня эта программа находится на стадии завершения подготовки к рассмотрению ее в парламенте", - отметила Раиса Богатырева.

В свою очередь, Жужанна Якаб выразила удовлетворенность темпами подготовки стратегии развития здравоохранения до 2020 года и заявила о том, что ВОЗ поддерживает реформы в системе здравоохранения, которые проводятся в Украине.

Глава МОЗ рассказала, что после предыдущей встречи с Жужанной Якаб украинская сторона определила 38 целевых показателей в программе «Здоровье-2020».

"После нашей встречи мы внесли изменения в предыдущий проект документа и определили 38 целевых показателей в этой программе, которые адаптированы к интегральным показателям европейской программы «Здоровье-2020»", - подчеркнула Раиса Богатырева.

Министр здравоохранения также отметила важность того, что данная программа имеет межотраслевой характер, и ее реализация будет осуществляться на межотраслевой основе, что предполагает участие всех причастных секторов, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетику, строительство, образование и др.