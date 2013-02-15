Чернигов теряет свое историческое лицо - активисты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей Черняков.

По его словам, современный Чернигов постепенно теряет свое историческое лицо, поэтому неравнодушные черниговцы, по примеру общественных активистов во Львове и Киеве, объединились для сохранения местной старины. Одним из первых дел является защита от уничтожения деревянных домиков, украшенных резьбой.

"В ХІХ – в начале ХХ века домики с удивительной деревянной резьбой были своеобразной визиткой Чернигова. Сейчас их становится все меньше и меньше", - констатировал ученый.

Он подчеркнул, что владельцы домов, обшивая их пластиком, часто просто не знают о ценности деревянной резьбы на фасадах. Члены инициативной группы "Сохраним старый Чернигов" решили создать паспорт улиц частного сектора с указанием наиболее ценных домов и их истории, а затем размещать информацию на специальном сайте.

По официальным данным, только 10 деревянных домов в Чернигове имеют статус памятников архитектуры и истории.

С.Черняков также отметил, что одновременно с просветительской и информационной деятельностью инициативная группа будет выступать против многоэтажной застройки в исторической части города. Пока еще инициативная группа насчитывает несколько десятков черниговцев, но активисты убеждены, что неравнодушных к историческому наследию своего города жителей значительно больше.

"Мы готовы к сотрудничеству с общественными организациями и политическими партиями ради одной цели – сохранить старый Чернигов, его историю и культуру", - заверил С.Черняков.