В прошлом году импортированный газ обошелся Украине в $14,025 миллиарда

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в декабре 2012 года Украина импортировала газа в денежном выражении на 1,102 млрд долл. – на 3% меньше, чем в ноябре 2012 года.

Напомним, большую долю импортируемого газа в Украину составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

При этом с ноября 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, - 56 млн куб. м газа.

В сентябре 2012 года представители "Укртрансгаза" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров в год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

С апреля 2011 года импорт в Украину природного газа среднеазиатского происхождения (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан) начала компания OstChem Holding, но с 2012 года компания, по данным Госстата, импортирует в Украину исключительно российский природный газ.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составляла около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97%газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.