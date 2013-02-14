За прошлый год иностранные инвесторы вложили в Украину чуть более $6 млрд

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем внесенных с момента инвестирования в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 1 января 2013 года составил 54,462 млрд долл., что на 8,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2012 года, и в расчете на одного украинца составляет 1 199 долл.

Инвестиции поступали из 130 стран мира.

Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 17,275 млрд долл., Германия – 6,317 млрд долл., Нидерланды – 5,169 млрд долл. и Российская Федерация – 3,786 млрд долл.

По данным Госстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 17,167 млрд долл. (31,5% общего объема), в финансовый сектор - 16,106 млрд долл. (29,6%).

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 января 2013 г. составила 9,582 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 января 2013 г. составил 64,044 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 января 2013 г. составил 6,482 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС - 6,046 млрд долл. (93,3% общего объема), в страны СНГ - 340,6 млн долл. (5,2%), в другие страны мира - 95,3 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 49 стран мира, основной объем направлен на Кипр (89,6%).

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) из Украины в экономику стран мира составил 6,713 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.