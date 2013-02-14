В Польше поймали преступников, которые переправляли украинских нелегалов в ЕС

Польские правоохранители совместно с коллегами из других государств Европейского Союза ликвидировали преступную группу, которая помогала гражданам Украины нелегальным путем попасть в ЕС и действовала по меньшей мере с 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши.

Организатором группы, в состав которой входили семеро польских граждан, оказался украинец, проживавший в Великобритании.

По данным пограничников, злоумышленники переправляли граждан Украины в государства Западной Европы на основании найденных или похищенных паспортов граждан Польши и Германии.

За свои услуги злоумышленники получали 2,5 тысяч евро, а за время деятельности могли переправить в ЕС несколько сотен человек.